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Kate Upton, tatilde
Oyuncu Kate Upton, beyzbol oyuncusu eşi Justin Verlander ile tatile çıktı.
- Haber Merkezi
- 14.12.2022 - 09:02
Uzun zamandır magazinden uzak sessiz sakin bir hayat süren Kate Upton, sonunda ortaya çıktı.
Upton, kocası ve bir grup arkadaşıyla Fransa’ya ait, Karayipler’deki tatil cenneti St. Barts'ta ortaya çıktı.
Çocuklar gibi eğlendi
Fotoğraflarının çekilmesine aldırmayan Kate Upton ve profesyonel beyzbol oyuncusu kocası Justin Verlander, suyun içinde çocuklar gibi oynayıp eğlendi. Ünlü çift, hem şahane bir tatil hem de romantik bir aşk kaçamağı yapmış oldu.