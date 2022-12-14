Kate Upton, tatilde

Oyuncu Kate Upton, beyzbol oyuncusu eşi Justin Verlander ile tatile çıktı.

Uzun zamandır magazinden uzak sessiz sakin bir hayat süren Kate Upton, sonunda ortaya çıktı.

Upton, kocası ve bir grup arkadaşıyla Fransa’ya ait, Karayipler’deki tatil cenneti St. Barts'ta ortaya çıktı.

Çocuklar gibi eğlendi

Fotoğraflarının çekilmesine aldırmayan Kate Upton ve profesyonel beyzbol oyuncusu kocası Justin Verlander, suyun içinde çocuklar gibi oynayıp eğlendi. Ünlü çift, hem şahane bir tatil hem de romantik bir aşk kaçamağı yapmış oldu.