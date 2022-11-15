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    Kate Winslet'ten 20 bin pound bağış

    Titanik filmiyle ünlenen İngiliz film yıldızı Kate Winslet, 12 yaşında cerebral palsi hastası kızı olan annenin açtığı bağış kampanyasına 20 bin pound bağış yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 13:37
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 13:44
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    Kate Winslet'ten 20 bin pound bağış

    47 yaşındaki Oscarlı oyuncu Kate Winslet, oksijen almadan yaşaması mümkün olmayan serebral palsi (beyin felci) hastası bir çocuğa yardım eli uzattı.

    Annenin sesini duydu

    İskoçya'da yaşayan Carolynne Hunter, hayatta kalması için sürekli oksijen makinesi kullanması gereken kızı Freya (12) için bir bağış kampanyası başlattı.

    Fatura yardımı

    Çünkü artan enerji faturaları nedeniyle bu kışı ısınma ve elektrik ödemesinde zorlanarak geçirmekten korktu. Bundan haberdar olan üç çocuk annesi Winslet, aileye 20 bin pound fatura yardımı yaptı. Ailenin gerekli fatura ihtiyacını karşıladı.

    Kate Winslet ten 20 bin pound bağış #1

    Kate Winslet ten 20 bin pound bağış #2


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