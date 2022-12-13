Petrol
78.93
1.21%
Euro
19.6393
0.02%
Dolar
18.643
0.03%
Altın
1.069
0.30%
Borsa
5229
0.69%
Bitcoin
328.763
2.52%
BTXN Coin
4.95
-0.60%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Katie Holmes, yine beğenilmedi

    ABD'li aktris ve yapımcı Katie Holmes, son giydiği kıyafetle de sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 13:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Katie Holmes, yine beğenilmedi

    Tarzıyla her zaman eleştiri toplayan 43 yaşındaki ABD'li oyuncu Katie Holmes, son tercihi ile de yine modaseverleri kızdırmayı başardı.

    New York'ta katıldığı iHeart Radio Jingle Ball davetinde elbise altına bol jean ve spor ayakkabı giydi.

    "Giyinmeyi öğrenemeyecek"

    Katie Holmes, 2000'lerin başında ünlenen pantolon üstü elbise modasını anımsattı. "Giyinmeyi öğrendiğini görebilecek miyiz?", "Kendine bunu neden yapıyorsun?" gibi eleştirel yorumlar aldı.

    Katie Holmes, yine beğenilmedi #1

    Katie Holmes, yine beğenilmedi #2


    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    İzmir'de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler! 13 Aralık 2022 İzmir elektrik kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    İzmir'de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler! 13 Aralık 2022 İzmir elektrik kesintisi ve arıza sorgulama

    Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    Futbol

    Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Görüş Bildir