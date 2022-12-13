Katie Holmes, yine beğenilmedi

ABD'li aktris ve yapımcı Katie Holmes, son giydiği kıyafetle de sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı.

Tarzıyla her zaman eleştiri toplayan 43 yaşındaki ABD'li oyuncu Katie Holmes, son tercihi ile de yine modaseverleri kızdırmayı başardı.

New York'ta katıldığı iHeart Radio Jingle Ball davetinde elbise altına bol jean ve spor ayakkabı giydi.

"Giyinmeyi öğrenemeyecek"

Katie Holmes, 2000'lerin başında ünlenen pantolon üstü elbise modasını anımsattı. "Giyinmeyi öğrendiğini görebilecek miyiz?", "Kendine bunu neden yapıyorsun?" gibi eleştirel yorumlar aldı.