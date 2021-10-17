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    Katy Perry, 5 milyon dolarlık nişan yüzüğüyle görüntülendi

    İki yıl önce nişanlanan ve 5 milyon dolarlık yüzük takan Katy, çok konuşulan takısıyla gezmeye çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 17.10.2021 - 09:39
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    Katy Perry, 5 milyon dolarlık nişan yüzüğüyle görüntülendi

    Orlando Bloom ile 14 Şubat 2019'da nişanlanan Katy Perry, dillerden düşmeyen nişan yüzüğüyle objektiflere yansıdı.

    Katy, kucağında 1 yaşındaki kızı Daisy ile Kaliforniya'nın Santa Barbara şehrinde gezerken görüntülendi.

    YÜZÜĞÜYLE KONUŞULUYOR

    36 yaşındaki pop yıldızının parmağındaki yüzük dikkat çekti. Yüzüğün ortasındaki elmas, sekiz beyaz elmasla çevrili.

    FİYATI 5 MİLYON DOLAR

    Daily Mail'in haberine göre, Bloom tarafından iki yıl önceki nişanda ünlü şarkıcıya takılan yüzüğün fiyatının 5 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

    Katy Perry, 5 milyon dolarlık nişan yüzüğüyle görüntülendi ViDEO

    GEÇEN YIL ANNE OLDU

    Bu arada Katy Perry, Ağustos 2020'de anne oldu. Orlando'nun Miranda Kerr ile önceki evliliğinden Flynn adında 10 yaşında bir erkek çocuğu bulunuyor.

    Katy Perry, 5 milyon dolarlık nişan yüzüğüyle görüntülendi #1

    Katy Perry, 5 milyon dolarlık nişan yüzüğüyle görüntülendi #2

    Katy Perry, 5 milyon dolarlık nişan yüzüğüyle görüntülendi #3

    Katy Perry, 5 milyon dolarlık nişan yüzüğüyle görüntülendi #4

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