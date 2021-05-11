Katy Perry: Aradığım şeyi buldum

Amerikalı şarkıcı Katy Perry, geçtiğimiz yıl ağustos ayında kızı Daisy Dove'u kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

Dünyaca ünlü oyuncu Orlando Bloom ile birlikteliğinden ilk bebeğini geçtiğimiz yıl ağustos ayında dünyaya getiren şarkıcı Katy Perry, Anneler Günü'nde duygusal bir mesaj yayınladı.

"ONUR DUYUYORUM"

36 yaşındaki şarkıcı, "Aradığım her şeyi anne olduğumda buldum. Bu yoğun ve derin sevgi için müteşekkirim ve anneler kulübüne katılmaktan onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.