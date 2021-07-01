Katy Perry ve Orlando Bloom, Bodrum’da

Orlando Bloom ile Katy Perry, geçtiğimiz haftalarda çıktıkları aşk tatillerine devam ediyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Oscar ödüllü eşi Orlando Bloom ile tatil rotasını Bodrum'a çevirdi. Yunanistan üzerinden ilçeye giriş yapan çift, dün kaldıkları otelin iskelesinde objektiflere takıldı.

İkili, sabah kısa deniz sefasının ardından şezlonga geçerek, güneşlenmeyi tercih etti. Perry ve Bloom, akşama doğru ise kürek sörfü yaptı.

DENİZDE AŞK

Deniz içerisinde bir ara aşka gelip, öpüşen çift, iskeleden çıkarak odalarının yolunu tuttu. Katy Perry’nin doğum kilolarından kurtulamadığı görüldü.