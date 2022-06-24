Katy Perry'den garsona yüklü bahşiş

Nişanlısı Orlando Bloom'un yeni filmi 'Wizards!'ın çekimleri için Avustralya'da bulunan Katy Perry, ilginç bir olaya konu oldu.

Orlando Bloom ile uzun süredir aşk yaşayan ve bir kızları olan dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Avustralya'da ilginç bir olay yaşadı.

Katy Perry bekletildi

Gittiği kafede boş masa olmadığı için Indianna Paull adlı bir garson tarafından beklemesi gerektiği söylenen Perry, bir süre kendisini tanımayan garsonla tartıştı.

Tanımadığı için bahşiş

Sonrasında kendisine 'normal bir insan gibi' davrandığı için garsona teşekkür eden Perry, yüklü bir miktar da bahşiş bıraktı. Olayın kahramanı olan Paull ise, yaşadıklarının detaylarını paylaştı.

Indianna Paull, Katy Perry'nin başlangıçta 'masa eksikliği' konusunda kendisiyle 'tartıştığını', ancak daha sonra ona 'normal bir insan' gibi davrandığı için cömert bir bahşişle teşekkür ettiğini belirtti.