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    Kayahan'ın varisleri şarkı başına 40 bin lira istiyor

    Merhum sanatçı Kayahan'ın varislerinin şarkı başına istediği ücret ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 15:12
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 15:58
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    Kayahan'ın varisleri şarkı başına 40 bin lira istiyor

    "Yemin Ettim", "Odalarda Işıksızım", "Mor Menekşe", "Allahım Neydi Günahım?", "Geceler" ve "Beni Anlamadın Ya" gibi unutulmaz eserlere imza atan yorumcu, besteci ve şarkı sözü yazarı Kayahan'ın uzun süredir şarkılarının cover yapılmamasının sebebinin, fiyatı olduğu ortaya çıktı.

    40 BİN TL İSTİYORLAR

    Yaşarken de bestelerini yüksek fiyatlara veren Kayahan'ın ölümünden sonra iki varisi olan kızı Beste Açar ve eşi İpek Açar’ın şarkı başına 40 bin TL talep ettiği iddia edildi.

    Bu fiyatın da karşı tarafta ticari olarak hayal kırıklığı yaşattığı söylendi.

    Kayahan ın varisleri şarkı başına 40 bin lira istiyor #1

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