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    Keira Knightley koronavirüse yakalandı

    Birçok filmiyle izleyicinin gönlünde taht kuran Keira Knightley, ailesiyle birlikte koronaya yakalandığını ve kuzey Londra'daki evlerinde karantinada olduklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 04:30
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    Keira Knightley koronavirüse yakalandı

    Anna Karenina, Karayip Korsanları, Aşk ve Gurur gibi filmlerle ününe ün katan Keira Knightley'den hayranlarını üzecek bir haber geldi.

    AİLESİYLE BİRLİKTE KORONAYA YAKALANDILAR

    İngiliz oyuncu Knightley, eşi ve iki çocuğuyla beraer koronavirüs'e yakalandığını açıkladı.

    "ÇOK KÖTÜ HİSSEDİYORUM"

    Çocuklarının virirüsü daha hafif geçirdiğini belirten güzel oyuncu, kendisi hakkında da "çok kötü hissediyorum" dedi.

    VİRÜSTEN BİR AN ÖNCE KURTULMAK İSTEDİKLERİNİ BELİRTTİ

    Knightley, 2013 yılından bu yana evli olduğu müzisyen eşi James Righton'ın soğuk su yüzücüsü olduğunu aktararak, hastalıktan fazla etkilenmediğini söyledi.

    Kuzey Londra'daki evlerinde izolasyona girdiklerini aktaran 36 yaşındaki oyuncu, virüsten bir an önce kurtulmak istediklerini dile getirdi.

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