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- Kenan Çoban, oğlunu paylaştı
Kenan Çoban, oğlunu paylaştı
Başarılı oyuncu Kenan Çoban'ın oğlu Miraç Mert, babasına olan benzerliğiyle sosyal medyada gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 14.04.2022 - 10:07
- Güncelleme : 14.04.2022 - 10:44
Rol aldığı 'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Abdülhey' karakteri ile ünlenen Kenan Çoban, sosyal medyada hesabından paylaştığı son fotoğrafla gündem oldu.
Son olarak final yapan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan 47 yaşındaki oyuncu, oğlu Miraç'la çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
"Aynı babasının oğlu"
Çoban'ın fotoğrafına, "Çocuk direkt 'Abdülhey' olarak doğmuş!" ve "Aynı babasının oğlu..." şeklinde yorumlar yapıldı.