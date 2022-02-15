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    Kenan Doğulu: Sürekli etrafa neşeli görünmek istiyorum

    Neredeyse hiç sinirli ve mutsuz görüntülenmeyen Kenan Doğulu'nun sırrı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 07:23
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    Kenan Doğulu: Sürekli etrafa neşeli görünmek istiyorum

    Kenan Doğulu, internette yayınlanan bir programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunun ünlü şarkıcı kendini anlatttı.

    Kenan Doğulu en kötü özelliğinin her şeyi içine atmak olduğunu söyledi ve “Sürekli etrafa neşeli görünmek istiyorum. Belki de bu yüzden cenazem bile neşeli olsun istiyorum” dedi.

    PROGRAMA BİLE EL ELE GELDİLER

    Evliliklerindeki sorunları aşarak boşanmanın eşiğinden dönen ve ilişkilerine bir şans daha veren oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, program çekimlerine bile el ele geldi.

    Doğulu, yıllar önce evliliğine yaşadığı sorunlu dönemde bile her görüntülenmesinde mutlu gözükmeye çalışıyordu.

    Kenan Doğulu: Sürekli etrafa neşeli görünmek istiyorum #1


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