Kenan Doğulu tatiline devam ediyor

47 yaşına basan Kenan Doğulu, önceki gün yelkenli teknede görüntülendi.

Bir dergi çekimi için Bodrum'da olan ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, yelkenli ile tura çıktı. Yarım saat gezen sanatçının keyfi hayli yerindeydi.

ŞOV YAPTI

31 Mayıs olan doğum gününde objektiflerin karşısına geçen şarkıcı, yelkenli teknenin üzerinde şov yaptı.

Kendisini görüntüleyen gazeteciler doğum gününü kutlayınca elleriyle kalp işareti yaparak karşılık veren şarkıcı, yarım saat yelkenli teknenin üzerinde kaldı.