Kenan Doğulu, Zafer Bayramı konseri için 2.7 milyon TL aldı

Kenan Doğulu, Zafer Bayramı konseri için 2.7 milyon TL aldı

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sahneye çıkmak için 2.7 milyon TL istedi.

Ünlü şarkıcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde farklı şehirlerde sahne almışlardı.

Ünlü popçu Kenan Doğulu da 30 Ağustos için düzenlenen etkinlikler kapsamında İstanbul Beşiktaş'taki Barbaros Meydanı'nda konser vermişti. Kenan Doğulu'nun 2 saatlik konser için aldığı ücret ortaya çıktı.

2 saat için 150 bin dolar aldı

Kenan Doğulu’nun 2 saatlik sahne performansı için 150 Bin Dolar ( 2.7 Milyon TL) aldığı ortaya çıktı.

Tarkan para istemedi

Öte yandan İzmir’in kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında bu akşam sahne alacak olan Megastar Tarkan’ın hiçbir ücret talep etmeden sahne alacağı öğrenildi.

4 saat sahnede kalacak

Tarkan 4 saat sahnede kalacak ve konser bedeli olarak ücret almayacak.