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    Kenan Doğulu, Zafer Bayramı konseri için 2.7 milyon TL aldı

    Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sahneye çıkmak için 2.7 milyon TL istedi.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 15:22
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 15:24
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    Kenan Doğulu, Zafer Bayramı konseri için 2.7 milyon TL aldı

    Ünlü şarkıcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde farklı şehirlerde sahne almışlardı.

    Ünlü popçu Kenan Doğulu da 30 Ağustos için düzenlenen etkinlikler kapsamında İstanbul Beşiktaş'taki Barbaros Meydanı'nda konser vermişti. Kenan Doğulu'nun 2 saatlik konser için aldığı ücret ortaya çıktı.

    2 saat için 150 bin dolar aldı

    Kenan Doğulu’nun 2 saatlik sahne performansı için 150 Bin Dolar ( 2.7 Milyon TL) aldığı ortaya çıktı.

    Kenan Doğulu, Zafer Bayramı konseri için 2.7 milyon TL aldı #1

    Tarkan para istemedi

    Öte yandan İzmir’in kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında bu akşam sahne alacak olan Megastar Tarkan’ın hiçbir ücret talep etmeden sahne alacağı öğrenildi.

    4 saat sahnede kalacak

    Tarkan 4 saat sahnede kalacak ve konser bedeli olarak ücret almayacak.

    Kenan Doğulu, Zafer Bayramı konseri için 2.7 milyon TL aldı #2


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