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    Kenan İmirzalıoğlu'na ikinci bebeğin cinsiyeti soruldu

    İkinci kez baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ın hamileliği hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2021 - 11:17
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 11:23
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    Kenan İmirzalıoğlu'na ikinci bebeğin cinsiyeti soruldu

    Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, meslektaşı olan eşi Sinem Kobal'la ikinci çocuklarını kucağına almak için gün sayıyor.

    "CİNSİYET BELLİ DEĞİL"

    Neşesi bir hayli yerinde olan Kenan İmirzalıoğlu, muhabirlerin ikinci bebek soruları üzerine “Bebeğimizin cinsiyetini henüz öğrenmedik.” dedi.

    2016’da evlenen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun 13 aylık Lalin adında bir kızı var.

    Kenan İmirzalıoğlu na ikinci bebeğin cinsiyeti soruldu #1Kenan İmirzalıoğlu na ikinci bebeğin cinsiyeti soruldu #2

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