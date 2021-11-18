Kenan İmirzalıoğlu'na ikinci bebeğin cinsiyeti soruldu

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ın hamileliği hakkında konuştu.

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, meslektaşı olan eşi Sinem Kobal'la ikinci çocuklarını kucağına almak için gün sayıyor.

"CİNSİYET BELLİ DEĞİL"

Neşesi bir hayli yerinde olan Kenan İmirzalıoğlu, muhabirlerin ikinci bebek soruları üzerine “Bebeğimizin cinsiyetini henüz öğrenmedik.” dedi.

2016’da evlenen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun 13 aylık Lalin adında bir kızı var.