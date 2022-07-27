2009'da yayına başladığı tarihten itibaren Türkiye'de efsane olan dizi Ezel'in, yıllar sonra kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.

Eski fenomen dizilerden Ezel'in yıllar sonra kamera arkası görüntüleri, sosyal medyadan paylaşıldı.

Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun aksiyon sahnesinin çekildiği anlarda kaydedilen görüntüler, beğeni topladı.

"Silahımı alın"

Kenan İmirzalıoğlu'nun kamera arkasında dizinin aksine çok neşeli olduğu görülürken, yanındakilere "Elimdeki silahı alın, böyle şiddet içerikli aletlerden hoşlanmam." gibi ifadeler kullandığı duyuldu.

Ayrıca İmirzalıoğlu'nun önce nazik bir şekilde tabure istemesi, "Abi kaydı kestim" lafını duymasının ardından ise "Nerede lan bu tabure" diyerek espri yapması izleyenleri kahkahaya boğdu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun Ezel'deki kamera arkası görüntüleri VİDEO

