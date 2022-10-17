Kendall Jenner, işleri azalttı

Instagram'da 250 milyondan fazla takipçisi bulunan Kendall Jenner, hayır demeyi öğrendi.

26 yaşındaki ABD'li süper model Kendall Jenner, geçen ay düzenlenen moda haftalarında yer almadı. Jenner, artık işlerini daha dikkatli seçtiğini söyledi.

"Bir yerden başlamam lazım"

Ayakkabı markası Jimmy Choo'nun yeni reklam çekiminde yer alan model, "Mesleğimi sevmediğimden değil. Ama çok fazla iş yükü edindim. 'Hayır' demeye bir yerden başlamam gerekiyordu." dedi.

Markaların aranan yüzü Kendall Jenner, 18 yaşından bu yana modellik yapıyor.