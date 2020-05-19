Kendall Jenner: Panik atak krizleri geçiriyordum

Kendall Jenner, verdiği bir röportajda, panik atak krizleri geçirdiğini açıkladı.

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, verdiği bir röportajda kendi ile ilgili kimsenin bilmediği bir detayı açıkladı.

Küçük yaşlarda anksiyete belirtileri gösterdiğini söyleyen Jenner, ilk kriz geçirdiğinde çok korktuğunu söyledi:

"ANNEME KOŞTUM"

"Gerçekten nefes alamıyormuş gibi hissettim ve anneme koştum. Ona ‘Anne, nefes alamıyormuşum gibi hissediyorum. Bir şeyler yanlış olmalı’ dedim."

"Annem de beni hemen bir grup doktora götürdü” diyen Jenner, bu duyguları kontrol altında aldığını ancak model kariyeri hızla yükselmeye başlayınca kaygısının yeniden başladığını açıkladı:

"İHTİYACIM OLAN BİLGİYİ ALDIM"

“Belki üç yıl önce, dört yıl önce, tamamen geri döndü ve çılgın bir şekilde panik atak geçiriyordum. Sonunda bu konuda ihtiyacım olan bilgiyi aldım."

24 yaşındaki model şimdi moda tasarımcılarının Ruh Sağlığı Koalisyonu için Kenneth Cole ile güçlerini birleştiriyor.