Petrol
106.08
-1.10%
Euro
15.66
0.65%
Dolar
14.85
0.41%
Altın
905.75
0.58%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
580.987
-1.22%
BTXN Coin
20.42
-2.71%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Kendall Jenner, Türkiye'ye seyahat edecek

    Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, yaz aylarına çekim ve tatil için bir Türkiye seyahati yapacak. Bodrum'da konaklayacak olan Jenner, isteklerini de sıraladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 09:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kendall Jenner, Türkiye'ye seyahat edecek

    Kardashian/Jenner Ailesi'nin en küçük kızı ve moda dünyasının gözde isimlerinden Kendall Jenner, bir çekim için yaz aylarında Bodrum'a gelecek.

    Daha önce de Türkiye'ye gelen ünlü model, Antalya'da defileye çıkmıştı.

    Önce iş sonra tatil

    Kendall Jenner, Türkiye'de 3 gün konaklayacak.

    NBA takımlarından Phoenix Suns'ın yıldız oyuncusu Devin Booker'la aşk yaşayan 26 yaşındaki Amerikalı model, 2 günlük bir mayo-bikini çekimi yapacak. Ardından ise tekne turuna çıkacak.

    Kendall Jenner, Türkiye ye seyahat edecek #1

    Özel istekler

    Korunaklı bir villa talep eden Jenner, basından uzak kalmak istiyor.

    Gazeteciler tarafından görüntülenmek istemeyen Kendall Jenner'ın, bu konuda da önlemler alınması için ricada bulunduğu iddia edildi. Modele, çekimlerde bir düzine koruma ordusu da eşlik edecek.

    Kendall Jenner, Türkiye ye seyahat edecek #2

    Kendall Jenner, Türkiye ye seyahat edecek #3

    Kendall Jenner, Türkiye ye seyahat edecek #4

     


    İlginizi Çekebilir

    Eşi ile oğlunu katleden çiftçi ölü bulundu
    3. Sayfa

    Eşi ile oğlunu katleden çiftçi ölü bulundu

    Adana’da yaşlı kadının kalbi durdu, şoför rotasını değiştirip hastaneye gitti
    İç Haber

    Adana’da yaşlı kadının kalbi durdu, şoför rotasını değiştirip hastaneye gitti

    Borsada al-sat fırsatı!
    Borsa Robot

    Borsada al-sat fırsatı!

    Görüş Bildir