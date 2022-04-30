Kendall Jenner, Türkiye'ye seyahat edecek

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, yaz aylarına çekim ve tatil için bir Türkiye seyahati yapacak. Bodrum'da konaklayacak olan Jenner, isteklerini de sıraladı.

Kardashian/Jenner Ailesi'nin en küçük kızı ve moda dünyasının gözde isimlerinden Kendall Jenner, bir çekim için yaz aylarında Bodrum'a gelecek.

Daha önce de Türkiye'ye gelen ünlü model, Antalya'da defileye çıkmıştı.

Önce iş sonra tatil

Kendall Jenner, Türkiye'de 3 gün konaklayacak.

NBA takımlarından Phoenix Suns'ın yıldız oyuncusu Devin Booker'la aşk yaşayan 26 yaşındaki Amerikalı model, 2 günlük bir mayo-bikini çekimi yapacak. Ardından ise tekne turuna çıkacak.

Özel istekler

Korunaklı bir villa talep eden Jenner, basından uzak kalmak istiyor.

Gazeteciler tarafından görüntülenmek istemeyen Kendall Jenner'ın, bu konuda da önlemler alınması için ricada bulunduğu iddia edildi. Modele, çekimlerde bir düzine koruma ordusu da eşlik edecek.