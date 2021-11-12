Kendall Jenner'ın düğünde dekolteli kıyafet gündem oldu

Kendall Jenner'ın düğünde dekolteli kıyafet gündem oldu

Yakın arkadaşı Lauren Perez'in düğününe katılan Kendall Jenner, giydiği göğüs dekolteli kıyafetiyle gözleri üzerine çekti.

26 yaşındaki Amerikalı model Kendall Jenner, katıldığı düğünde ilgi odağı oldu.

Jenner, arkadaşı Lauren Perez'in David Waltzer ile düğününde yer aldı. Jenner'ın giydiği, cesur göğüs dekolteli kıyafeti objektifleri üzerine çekti.

KIYAFETİ İLGİ ODAĞI OLDU

Bella Hadid ve Hailey Bieber'ın da davetliler arasında yer aldığı düğünde Jenner onlarla sık sık fotoğraf çekilerek sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Jenner'ın, göğüs dekolteli kıyafeti düğünün yanı sıra takipçileri tarafından da beğeniyle karşılandı.

Ayrıca Jenner'ın düğünde ettiği dans sosyal medyada gündem oldu.