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    Kendall Jenner'ın düğünde dekolteli kıyafet gündem oldu

    Yakın arkadaşı Lauren Perez'in düğününe katılan Kendall Jenner, giydiği göğüs dekolteli kıyafetiyle gözleri üzerine çekti.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2021 - 22:57
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 23:03
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    Kendall Jenner'ın düğünde dekolteli kıyafet gündem oldu

    26 yaşındaki Amerikalı model Kendall Jenner, katıldığı düğünde ilgi odağı oldu.

    Jenner, arkadaşı Lauren Perez'in David Waltzer ile düğününde yer aldı. Jenner'ın giydiği, cesur göğüs dekolteli kıyafeti objektifleri üzerine çekti.

    KIYAFETİ İLGİ ODAĞI OLDU

    Bella Hadid ve Hailey Bieber'ın da davetliler arasında yer aldığı düğünde Jenner onlarla sık sık fotoğraf çekilerek sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

    Jenner'ın, göğüs dekolteli kıyafeti düğünün yanı sıra takipçileri tarafından da beğeniyle karşılandı.

    Ayrıca Jenner'ın düğünde ettiği dans sosyal medyada gündem oldu.

    Kendall Jenner ın düğünde dekolteli kıyafet gündem oldu #1

    Kendall Jenner ın düğünde dekolteli kıyafet gündem oldu #2

    Kendall Jenner ın düğünde dekolteli kıyafet gündem oldu #3

    Kendall Jenner ın düğünde dekolteli kıyafet gündem oldu #4

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