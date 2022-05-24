Keremcem: Çocuk için evlenmem

"Hayatımda üç kez âşık oldum" diyen Keremcem, aşkın ömrünün üç yıl olduğu kuralının doğru olduğuna inandığını söyledi

Şarkcı ve oyuncu Keremcem, İstanbul'daki bir AVM'de sevenleriyle bir araya geldi.

Kasım 2014'te Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine girdiği oyuncu Seda Güven'le evliliği dokuz ay süren Keremcem, aşk hakkında düşüncelerini dile getirdi.

"Evlilik zor"

"Sevilmeyi ve beğenilmeyi seviyorum. Hayatımda üç kez aşık oldum. Aşkın ömrünün de üç yıl olduğuna inanıyorum." diyen ünlü oyuncu ve şarkıcı, ekledi: "Ben işime aşık bir adamım. Evliliği sürdürmek çok zor.

"Çocuğum olsun diye evlenmem"

Çocuğum olsun isterim ama çocuk büyük sorumluluk. Sadece çocuğum olsun diye evlenmem. Ancak ne zaman büyük konuştuysam başıma geldi. 'Çocuk için evlenmem' dedim ya, o da başıma gelir.

Çocukların da ana-babayla birlikte büyüme hakkı var. Kimse boşanmak için evlenmez ama zaten evliliği sürdürmek zor, bir de çocuk varsa çok daha zor. Çocuk sahibi olmak kadına bağlı." dedi.