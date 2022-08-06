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    Kevin Spacey, 31 milyon dolar tazminat ödeyecek

    Ünlü oyuncu, yapım şirketiyle yollarının ayrılması sonrasında tazminata mahkum edildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 13:51
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    Kevin Spacey, 31 milyon dolar tazminat ödeyecek

    Cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Amerikalı aktör Kevin Spacey ile ilgili karar verildi.

    House of Cards dizisinin yapımcısı Media Rights Capital (MRC), hakkındaki suçlamalar nedeniyle Spacey ile yollarını ayırmıştı.

    31 milyon dolar ödeme kararı

    Mahkeme kararına göre, Spacey, MRC'ye 31 milyon dolar ödemek zorunda kaldı.

    Spacey'in, iddiaların ardından geçen yıl MRC'ye ödeme yapmasına hükmedildi, ancak ünlü aktör bunu reddetti ve kararın bozulması için temyize gitti.

    İtirazı reddedildi

    Ancak Amerikalı oyuncunun talebi, Los Angeles mahkemesince reddedildi.

    Yaşananların, Spacey'in House of Cards'ın altıncı sezonundan çıkarılması ve bölüm sayısının 13'te 8'e indirilmesi anlamına geldiğini belirten MRC, Spacey'in şirkete milyonlarca dolar kayıp nedeniyle borçlu olduğunu savunuyordu.

    Spacey; American Beauty, Seven, The Usual Suspects, LA Confidential gibi Hollywood yapımlarında üstlendiği rollerle tanınıyor.

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