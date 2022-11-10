Khloe Kardashian'den ilginç dekolte

Khloe Kardashian cesur kıyafetiyle kardeşlerini gölgede bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde göğüslerini yaptırmak istediğini açıklayan ünlü isim, "Gerçekten göğüslerimi yaptırmayı düşünüyorum. Bu her zaman düşündüğüm bir şey. Sadece bir avuç ya da bir ağız dolusu istiyorum" demişti.

Bu açıklamadan kısa süre sonra ünlü isim tüm kardeşlerini gölgede bırakacak elbiseyle bir davete katıldı.

Göğüs ve karın dekoltesi

Gösterişli karın kasları ile kırmızı halıda fırtına gibi ese Khloe göğsünün yarısını açıkta bırakan transparan bir elbise giydi.

Sütyensiz

Sütyen tercih etmeyen Khloe Kardashian herkesin dikkatini çekmeyi başardı.