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    Khloe Kardashian'ın kanser korkusu

    38 yaşındaki iki çocuk annesi Kardashian, yüzünden tümör aldırdığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 08:02
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 09:11
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    Khloe Kardashian'ın kanser korkusu

    Dünyaca ünlü Kardashian/Jenner ailesinin üyelerinden Khloe Kardashian, bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyor.

    Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kardashian, yüzünden tümör aldırdığını ifade etti.

    Sivilce değil tümör

    Kardashian, sağ yanağındaki küçücük yumrunun ilk başta sivilce gibi göründüğünü belirtti. Fakat uzun süre geçmeyince soluğu doktorda aldı.

    Yedi ay sonra doktora gittiğini ve biyopsi yaptırdığını belirtti. Fakat doktor, yanağındaki bu oluşumun onun yaşında çok nadir görülmesinden şüphelenip bir kez daha biyopsi yapılmasını istedi.

    Khloe Kardashian ın kanser korkusu #1

    Ameliyat oldu

    Kardashian, bu ikinci biyopsinin ardından doktorların kendisine acilen ameliyat önerdiğini de belirtti. Sonra da küçük tümörün yanağından alındığını ekledi.

    Sonuçlar temiz

    Khloe Kardashian, şimdi durumunun normal olduğunu, sonuçların temiz çıktığını ve doktorlara minnettar olduğunu da belirtti.

    Khloe Kardashian ın kanser korkusu #2

    Khloe Kardashian ın kanser korkusu #3


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