Khloe Kardashian'ın kanser korkusu

38 yaşındaki iki çocuk annesi Kardashian, yüzünden tümör aldırdığını söyledi.

Dünyaca ünlü Kardashian/Jenner ailesinin üyelerinden Khloe Kardashian, bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyor.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kardashian, yüzünden tümör aldırdığını ifade etti.

Sivilce değil tümör

Kardashian, sağ yanağındaki küçücük yumrunun ilk başta sivilce gibi göründüğünü belirtti. Fakat uzun süre geçmeyince soluğu doktorda aldı.

Yedi ay sonra doktora gittiğini ve biyopsi yaptırdığını belirtti. Fakat doktor, yanağındaki bu oluşumun onun yaşında çok nadir görülmesinden şüphelenip bir kez daha biyopsi yapılmasını istedi.

Ameliyat oldu

Kardashian, bu ikinci biyopsinin ardından doktorların kendisine acilen ameliyat önerdiğini de belirtti. Sonra da küçük tümörün yanağından alındığını ekledi.

Sonuçlar temiz

Khloe Kardashian, şimdi durumunun normal olduğunu, sonuçların temiz çıktığını ve doktorlara minnettar olduğunu da belirtti.