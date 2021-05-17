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    Kibari'ye borçları yüzünden villasını satıyor

    Alacaklıların gayriresmi olarak el koyduğu villasını satışa çıkarmak zorunda kalan Kibariye 5 milyon TL istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2021 - 06:47
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    Kibari'ye borçları yüzünden villasını satıyor

    60 yaşındaki ünlü şarkıcı Kibariye, kendinden yaşça küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın borçları yüzünden başına derde girdi.

    5 MİLYON TL İSTİYOR

    Alacaklıları ile başı dertte olan Kibariye, Bodrum Gündoğan’daki villasını pandemi sürecinde biriken borçları yüzünden satışa çıkardı. 3.8 milyon TL borcu olan şarkıcının villaya 5 milyon TL istediği öğrenildi.

    "O BENİM KOCAM"

    Bir dönem eşinin borçlarıyla başı dertte olan Kibariye şunları söylemişti; 'Ali’nin kumardan, ticari hayatından borçları olabilir. Oynamıştır, geçti bitti... O benim kocam. Para yine kazanılır. Ama ailede sağlık, huzur ve mutluluk hepsinden önemlidir.'

    Kibari ye borçları yüzünden villasını satıyor #1Kibari ye borçları yüzünden villasını satıyor #2Kibari ye borçları yüzünden villasını satıyor #3

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