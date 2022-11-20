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    Kibariye'den Seda Sayan açıklaması

    Şarkıcı Kibariye, Seda Sayan'ı kendisinin keşfettiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2022 - 11:53
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    Kibariye'den Seda Sayan açıklaması

    Sevilen şarkıcı Kibariye, Seda Sayan hakkında bir iddia ortaya çıktardı.

    Doğu Demirkol ile Alelade Show programına katılan Kibariye, Seda Sayan ile sarıldıkları pozu göründe alkış tutumaya başladı.

    Kibariye, Seda Sayan'ı kendisinin keşfettiğini iddia etti.

    "Seda'yı gördüm, maşallah çok güzel kadın dedim"

    Sayan ile 40 sene aynı evde yaşadığını söyleyen Kibariye, şöyle devam etti;

    “Şu Seda’yı ne zaman görsem içimin yağları eriyor. Biz aynı evde 40 sene yaşadık. Bir butiğe gittim, kendime kazak almak istedim. Seda’yı bir gördüm, maşallah çok güzel kadın. ‘Sen buraya yakışmıyorsun. Sesin var mı senin?’ dedim. Azıcık şarkı okudu.

    "Alt kadro lazımdı, Seda'yı ben o zaman keşfettim"

    Bana da alt kadro lazımdı. Seda’yı ben o zaman keşfettim. Başka kimseye böyle bir şey yapmadım. Elektriğim Seda ile tuttu. Kalbi çok güzeldir Seda’nın. Ekranda nasıl konuşuyorsa aynı öyledir."

    Kibariye den Seda Sayan açıklaması #1

    Kibariye den Seda Sayan açıklaması #2

    Kibariye den Seda Sayan açıklaması #3


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