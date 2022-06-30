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Killa Hakan'dan sevindiren haber
Uzun süredir yoğun bakımda olan Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili haber geldi.
- Haber Merkezi
- 30.06.2022 - 11:08
Ünlü rapçi Killa Hakan lakaplı Hakan Durmuş, geçtiğimiz mart ayında koronavirüse yakalandı.
Virüs sonrası bağışıklık sistemi çöken rapçi, geçen ay rahatsızlanarak Almanya'da bir hastaneye kaldırıldı. Bir aydır yoğun bakımda tedavi gören ünlü isimden beklenen haber geldi.
Yoğun bakımdan çıktı
Son durumuyla hayranlarını üzen rapçinin sağlık durumunun iyiye gittiği hatta yoğun bakımdan çıkartılarak normal servise alındığı öğrenildi.
Killa Hakan'ın yakınlarından konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.