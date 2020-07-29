Kim Kardashian ağlıyor

Kim Kardashian ve Kanye West’in arabadaki tartışması gündem oldu.

ABD başkanlığına adaylığını koyan ve yaptığı ilk miting sırasında eşi Kim Kardashian ve kayınvalidesi Kris Jenner hakkında söyledikleriyle gündem olan Kanye West, miting sonrası ailesinden uzaklaştı ve kimseyle görüşmek istemedi.

Bu konuşmalar üzerine Kim Kardashian sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve eşinin ruh sağlığından endişe ettiğini, onun bipolar hastası olduğunu, artık kimsenin bu konu hakkında konuşmamasını istedi.

KANYE SAKİN

Aradan geçen 1 hafta sonunda çift ilk kez ABD’nin Wyoming kentinde araçlarının içinde tartışırken görüntülendi. Kardashian’ın gözyaşlarına hakim olamadığı anlarda, Kanye West’in sakin hali dikkat çekti.