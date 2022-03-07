Kim Kardashian, boşanmayı kutladı

Kim Kardashian, boşanma haberini sosyal medyadan kutladı

Kim Kardashian ve Kanye West, 8 yıllık evliliklerini noktaladı. Geçen yıl şubat ayında yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıklayan Kim Kardashian ve Kanye West'in boşanma davası sonuçlandı.

Sonunda boşanan Kim Kardashian, kendisi için şu an dünyanın en güzel haberi olan boşanmayı bir kez de sosyal medya hesabından duyurdu.

"BEN HAZIRIM"

Kardashian, Instagram'da çarpıcı pozlarını paylaşarak "Ben hazırım" mesajı verdi. Ünlü yıldızın başında motosiklet kaskı ve altında havlu ile olan fotoğraflarına dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı.

Evlilik sözleşmesine bağlı kalan ikiliden Kanye West, geçtiğimiz yıl nisan ayında mahkemeye başvuru yapmıştı ve dört çocuklarının ortak velayetini talep etmişti. Çift, ortak velayet konusunda ortak noktada buluştu.