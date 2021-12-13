kim Kardashian, çocukları için piyanist tuttu.

kim Kardashian, çocukları için piyanist tuttu.

Ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian, sabahları çocuklarının Noel şarkılarıyla uyandırılmasını istedi.

Kim Kardashian, lüks yaşamında sınırları zorluyor. 1,2 milyar dolarlık serveti olan Kardashian, bu defa çocukları için bir müzisyen tuttu.

NOEL ŞARKILARI ÇALACAK

41 yaşındaki reality show yıldızı, Instagram’da yaptığı paylaşımda dört çocuğu için bir piyanistle anlaştığını duyurdu. Philip Cornish adlı piyanistin görevi, Kardashian’ın çocukları North (8), Saint (6), Chicago (3) ve Psalm’ı (2) aralık ayı boyunca sabahları uyandırmak.

Kardashian, paylaştığı videoda, “Günaydın! Aralık ayı boyunca her sabah Philip Cornish bize piyanoda Noel müzikleri çalarak çocukları uyandırmak üzere gelecek.” dedi.

Kardashian, Philip Cornish’in, evlerinin oturma odasında krem rengi bir piyanoyu çaldığı görüntüyü paylaştı.