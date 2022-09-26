Petrol
85.18
0.18%
Euro
17.8319
-0.07%
Dolar
18.4524
0.21%
Altın
974.68
0.16%
Borsa
326
-0.65%
Bitcoin
354.505
0.26%
BTXN Coin
9.86
0.00%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Kim Kardashian dar elbisesiyle zıplayarak yürüdü

    Milano Moda Haftası'na katılan yıldız, elbisesinin darlığı nedeniyle yürüyemezken merdivenleri zıplayarak çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 17:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kim Kardashian dar elbisesiyle zıplayarak yürüdü

    ABD'li yıldız 41 yaşındaki Kim Kardashian, iddialı pozları ve çalkantılı aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen isimlerden.

    Kardashian son olarak Milano Moda Haftası'ndaki görüntüleriyle çok konuşuldu.

    İddialı kıyafetleri ve dikkat çekici vücuduyla beğeni toplayan yıldıza bu kez yanlış elbise tercih ettiği yönünde yorum yapıldı.

    Dar elbisesiyle zıplayarak yürüdü

    Gri ve oldukça dar bir elbise tercih eden Kardashian, güzel görünmek uğruna yürümekte güçlük çekti.

    Dar elbisesiyle adım atamayan Kardashian, merdivenleri zıplayarak çıkarken aracına binerken uzun süre uğraş gösterdi.

    İşte o anlar...

    Kim Kardashian dar elbisesiyle zıplayarak yürüdü VİDEO

    Kim Kardashian dar elbisesiyle zıplayarak yürüdü #1

    Kim Kardashian dar elbisesiyle zıplayarak yürüdü #2

    Kim Kardashian dar elbisesiyle zıplayarak yürüdü #3


    Napoli, Ferdi ve Osayi için geliyor
    Transfer dosyası

    Napoli, Ferdi ve Osayi için geliyor

    We will beat inflation: Turkish finance minister
    Economy

    We will beat inflation: Turkish finance minister

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir