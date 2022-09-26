Milano Moda Haftası'na katılan yıldız, elbisesinin darlığı nedeniyle yürüyemezken merdivenleri zıplayarak çıktı.

ABD'li yıldız 41 yaşındaki Kim Kardashian, iddialı pozları ve çalkantılı aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen isimlerden.

Kardashian son olarak Milano Moda Haftası'ndaki görüntüleriyle çok konuşuldu.

İddialı kıyafetleri ve dikkat çekici vücuduyla beğeni toplayan yıldıza bu kez yanlış elbise tercih ettiği yönünde yorum yapıldı.

Dar elbisesiyle zıplayarak yürüdü

Gri ve oldukça dar bir elbise tercih eden Kardashian, güzel görünmek uğruna yürümekte güçlük çekti.

Dar elbisesiyle adım atamayan Kardashian, merdivenleri zıplayarak çıkarken aracına binerken uzun süre uğraş gösterdi.

İşte o anlar...

Kim Kardashian dar elbisesiyle zıplayarak yürüdü VİDEO