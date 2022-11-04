Kim Kardashian, elbiseye sığamadığı anları paylaştı

Kim Kardashian Marilyn Monroe'nun elbisesine sığamayınca 10 kilo verdi.

Dünyaca ünlü Amerikalı yıldız Kim Kardashian, 2022 Met Gala'da, Marilyn Monroe'nun 1962 yılında John F. Kennedy'ye 'Happy Birthday Mr. President' şarkısını söylerken giydiği Bob Mackie imzalı elbiseyi giymişti.

Elbiseyi giydiği günden beri gündemden düşmeyen ve elbiseyi yırttığı da iddia edilen Kim Kardashian'ın o elbiseyi deneme aşaması ekrana geldi.

10 kilo verdi

41 yaşındaki realite yıldızına, gerçek elbiseyi denemeden önce denemesi için elbisenin bir kopyası verildi. Kim bu elbiseye sığarken orjinal elbiseye sığamayınca Met Gala'dan önce 10 kilo verdi.

"Kalçamdan geçmedi"

Ünlü isim yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Önce prototipi denemem ve uygun olup olmadığına bakmam gerekiyordu ve uygun olduğunda orijinali gönderdiler. Ve giymeye gittiğimde kalçalarımdan bile yukarı çıkmadı ve harap olmuştum.

"3 hafta sürdü"

'Bu elbiseye sığmak için yaklaşık üç haftam var. Bunu gerçekleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım," diyen Kim yoğun çalışmalar sonrasında zayıfladı.

Kardashian, katı bir diyete girdiğini ve üç hafta boyunca 'karbonhidrat ve şeker' yemediğini söyledi.