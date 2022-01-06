Kim Kardashian, genç sevgilisini Miley Cyrus'tan kıskandı

Kim Kardashian, erkek arkadaşı Pete Davidson ile yaptığı çılgın yılbaşı özel programının ardından Instagram'da Miley Cyrus'u takip etmeyi bıraktı.

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın, Miley Cyrus ve Pete Davidson’ın Miami’de düzenlenen özel yılbaşı şovunun ardından kıskançlık krizine girdiği iddia edildi.

Program sonrası Pete Davidson'ın Instagram hesabı üzerinden Miley Cyrus ile fotoğraflarını paylaşmaya başlaması krizin büyümesine neden oldu.

LİSTEDEN ÇIKTI

10 Aralık tarihine kadar Miley Cyrus ile takipleşen televizyon yıldızı, 29 yaşındaki şarkıcıyı listesinden çıkardı.

AŞK ÜÇGENİ SÖYLENTİSİ

Miley Cyrus'un hayranlarının tepkisini çeken hamle, ortada bir aşk üçgeni olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi. Müstehcen pozlarıyla tanınan Miley Cyrus, Kim Kardashian'ın genç aşkına yayın sırasında zor anlar yaşatmıştı.