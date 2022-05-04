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    Kim Kardashian: İçine sığabilmek için 3 haftada 7 kilo verdim

    ABD'nin ünlü moda etkinliklerinden biri olan Met Gala'ya katılan Kim Kardashian, "Elbiseye girebilmek için 3 haftada 7 kilo verdim." dedi.
    • 04.05.2022 - 06:29
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    Kim Kardashian: İçine sığabilmek için 3 haftada 7 kilo verdim

    Geçtiğimiz günlerde New York Metropolitan Sanat Müzesi'nin geleneksel galası (MET Gala) New York'ta gerçekleşmişti.

    Galaya ünlü Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian'da katıldı.

    3 haftada 7 kilo verdi

    Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle göz kamaştıran ünlü yıldız elbiseye sığabilmek için 3 haftada 7 kilo verdiğini itiraf etti.

    Ünlü yıldız, ilk denemede ikonik elbiseye uymadığını fark ettiğinde ağladığını, ancak elbiseyi Met Gala kırmızı halısında birkaç dakikalığına giyebilmek için kilo vermeye devam ettiğini söyledi.

    Kim Kardashian: İçine sığabilmek için 3 haftada 7 kilo verdim #1

    Karbonhidrat ve şeker yemedi

    NTV'nin haberine göre, Kardashian, katı bir diyete girdiğini ve üç hafta boyunca 'karbonhidrat ve şeker' yemediğini söyledi.

    3 hafta içinde 7 kilo vermek için neler yaptığını anlatan Kardashian, "Günde iki kez sauna kıyafeti giyip, koşu bandında koşup, şeker ve karbonhidratları kestim ve sadece sebze ve protein yedim. Kendimi aç bırakmadım ama çok katıydım." dedi.

    Kim Kardashian: İçine sığabilmek için 3 haftada 7 kilo verdim #2

    Galadan sonra diyetini bozdu

    Twitter'da bir çok kullanıcı Kim Kardashian'ı aşırı kilo kaybı ve galadan sonra karbonhidrat yüklemesi hakkında açıkça konuştuğu için eleştirdi.

    Kim Kardashian, Met Gala'dan sonra düzenlenen partide Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle fotoğraf çektirdikten sonra diyetini bozarak pizza ve çörek yedi.

    Kim Kardashian: İçine sığabilmek için 3 haftada 7 kilo verdim #3

    Kim Kardashian: İçine sığabilmek için 3 haftada 7 kilo verdim #4

    Kim Kardashian: İçine sığabilmek için 3 haftada 7 kilo verdim #5

    Kim Kardashian: İçine sığabilmek için 3 haftada 7 kilo verdim #6


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