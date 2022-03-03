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    Kim Kardashian ile Kanye West sonunda boşandı

    2014 yılında dünyaevine giren Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanma davası dün görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 13:28
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 13:32
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    Kim Kardashian ile Kanye West sonunda boşandı

    Dünyanın en çok konuşulan çiftlerinden olan Kim Kardashian ile Kanye West, 8 yıl önce evlenmişti. Aylardır ayrılmak için uğraşan ikilinin boşanma davası sonuçlandı.

    North, Saint, Chicago ve Psalm adında dört çocuğu olan çift, sonunda resmi olarak boşandı.

    ORTAK VELAYET VERİLDİ

    Evlilik sözleşmesine bağlı kalan ikiliden West, geçtiğimiz yıl nisan ayında mahkemeye başvuru yapmıştı ve dört çocuklarının ortak velayetini talep etmişti. Çifte ortak velayet verildi.

    BİR KAMYON DOLUSU GÜL

    Öte yandan ünlü rapçi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kardashian'a bir kamyonet dolusu kırmızı gül göndermişti. Daha önce, "Tanrı, Kim ile yeniden bir araya gelmemi istiyor." diyerek, ailesini geri istediğini ifade eden Kanye West, 14 Şubat hediyesini de Instagram'dan yayınlamıştı.

    Ünlü isim, üzerinde, "Benim görüşüm gayet açık ve berrak..." yazılı olan siyah bir kamyonetin kasasındaki yüzlerce gülün fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.

    Kim Kardashian ile Kanye West sonunda boşandı #1


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