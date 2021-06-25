Kim Kardashian kendisini taciz eden şahıs için 3 yıl uzaklaştırma aldırdı

Kim Kardashian kendisini taciz eden şahıs için 3 yıl uzaklaştırma aldırdı

Kim Kardashian, aylardır kendisini taciz eden kişi için beş yıllık uzaklaştırma kararı çıkartmak istedi ancak mahkeme üç yıllık karara onay verdi.

Kim Kardashian, sosyal medya üzerinden takipçisi olduğu belirlenen bir kişi tarafından rahatsız edilmeye başlandı.

Ünlü yıldız kendisini aylardır taciz eden şahıs için mahkemeye başvurarak, 5 yıllık uzaklaştırma kararı çıkarılmasını talep etti.

GEÇİCİ KORUMA EMRİ

Charles Peter Zelenoff adlı kişiye karşı geçici koruma emri verildi.

Söz konusu tacizcinin, Kardashian’ın Los Angeles’ın Hidden Hills bölgesindeki evine girmeye teşebbüs ettiği öğrenildi.

"DOĞRUDAN TEHDİT YOK"

Kardashian, 23 Haziran'daki bir duruşmaya sesli arama yoluyla katıldı ve ünlü yıldızın avukatları beş yıllık bir yasaklama emri aldırmak için uğraştı.

Ancak tacizci için üç yıllık uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

Mahkeme, tacizcinin Kardashian’ı doğrudan tehdit etmediği görüşüne vardı.

Bu kararın, Kardashian’ın geçen ay açtığı geçici yasaklama emri davasının bir uzantısı niteliğinde olduğu belirtildi.

"FİZİKSEL İLİŞKİ KURMA ARZUSUNDA"

2016 yılında Paris’te kaldığı otelde silahlı soyguncuların hedefi olan Kardashian, dava ettiği Charles Peter Zelenoff’un kendisiyle fiziksel ilişki kurma arzusunu dile getirdiği sosyal medya paylaşımları olduğunu mahkemeye iletti.



