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    Kim Kardashian, koruma ekibini genişletti

    Kim Kardashian, çocuklarının babası eski eşi Kanye West yüzünden zor günler geçiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 13:55
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 14:05
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    Kim Kardashian, koruma ekibini genişletti

    Psikolojik problemleri olan 45 yaşındaki Amerikalı milyarder rapçi Kanye West, geçirdiği bunalım ataklarından birinde çocuklarının gittiği okulun adını da açıkladı.

    Çocuklarını düşünüyor

    Bunun üzerine boşanma aşamasında olduğu ABD'li kozmetik ve iç giyim milyarderi Kim Kardashian, çocukları için koruma ekibini genişletti.

    Eski çiftin, en büyüğü 9, en küçüğü 3 yaşında dört çocuğu var.

    Kim Kardashian, koruma ekibini genişletti #1

    Kim Kardashian, koruma ekibini genişletti #2


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