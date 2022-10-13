Kim Kardashian, koruma ekibini genişletti

Kim Kardashian, çocuklarının babası eski eşi Kanye West yüzünden zor günler geçiriyor.

Psikolojik problemleri olan 45 yaşındaki Amerikalı milyarder rapçi Kanye West, geçirdiği bunalım ataklarından birinde çocuklarının gittiği okulun adını da açıkladı.

Çocuklarını düşünüyor

Bunun üzerine boşanma aşamasında olduğu ABD'li kozmetik ve iç giyim milyarderi Kim Kardashian, çocukları için koruma ekibini genişletti.

Eski çiftin, en büyüğü 9, en küçüğü 3 yaşında dört çocuğu var.