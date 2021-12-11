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- Kim Kardashian, Kourtney Kardashian ile çocukluk fotoğrafını paylaştı
Kim Kardashian, Kourtney Kardashian ile çocukluk fotoğrafını paylaştı
Tüm dünya çapında büyük bir üne sahip olan ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian ablasıyla Kourtyney Kardashian ile birlikte çekilmiş çocukluk fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
- Haber Merkezi
- 11.12.2021 - 20:03
- Güncelleme : 11.12.2021 - 20:07
Genç sevgilisi ile gündemden düşmeyen Kim Kardashian, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor.
ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Kim Kardashian ablasıyla Kourtyney Kardashian ile 1994 yılında çekildiği kareyi Instagram hesabından paylaştı.
Sosyal medya kullanıcıları ünlü ismin paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
"ESTETİKLE EVRİM GEÇİRMİŞSİNİZ" YORUMLARI YAPILDI
Bazı sosyal medya kullanıcıları "Keşke böyle doğal güzelliğinizle kalsaydınız" yorumunda bulunurken bazıları da "Estetikle evrim geçirmişsiniz" dedi.