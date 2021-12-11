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    Kim Kardashian, Kourtney Kardashian ile çocukluk fotoğrafını paylaştı

    Tüm dünya çapında büyük bir üne sahip olan ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian ablasıyla Kourtyney Kardashian ile birlikte çekilmiş çocukluk fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2021 - 20:03
    • Güncelleme : 11.12.2021 - 20:07
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    Kim Kardashian, Kourtney Kardashian ile çocukluk fotoğrafını paylaştı

    Genç sevgilisi ile gündemden düşmeyen Kim Kardashian, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor.

    ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

    Kim Kardashian ablasıyla Kourtyney Kardashian ile 1994 yılında çekildiği kareyi Instagram hesabından paylaştı.

    Sosyal medya kullanıcıları ünlü ismin paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

    "ESTETİKLE EVRİM GEÇİRMİŞSİNİZ" YORUMLARI YAPILDI

    Bazı sosyal medya kullanıcıları "Keşke böyle doğal güzelliğinizle kalsaydınız" yorumunda bulunurken bazıları da "Estetikle evrim geçirmişsiniz" dedi.

    Kim Kardashian, Kourtney Kardashian ile çocukluk fotoğrafını paylaştı #1

    Kim Kardashian, Kourtney Kardashian ile çocukluk fotoğrafını paylaştı #2

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