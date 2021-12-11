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Kim Kardashian, Kourtney Kardashian ile çocukluk fotoğrafını paylaştı

Kim Kardashian, Kourtney Kardashian ile çocukluk fotoğrafını paylaştı

Tüm dünya çapında büyük bir üne sahip olan ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian ablasıyla Kourtyney Kardashian ile birlikte çekilmiş çocukluk fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.