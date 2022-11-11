Marliyn Monroe'nun 1962 yılında giydiği elbiseye girebilmek için spor ve diyet yapan Kim Kardashian, 3'üncü denemesinde de elbiseye giremedi. Elbise, kalça kısmının genişliği nedeniyle kapanmadı.

Dünyaca ünlü Kim Kardashian, dar elbiseleri ile gündemden düşmüyor...

Bu kez de Marliyn Monroe'nun 1962 yılında Happy Birthday Mr. President şarkısını söylerken giydiği elbiseyi denemek istedi.

Bob Mackie imzalı elbiseye ilk denemede giremeyen Kardashian, ikinci kez aynı girişimde bulundu.

Elbiseye girmek için spor ve diyet yaptı

Bu kez de sonu hüsranla sonuçlanan deneyim sonucu Kardashian üç haftalık egzersiz kampına girdi.

Kardashian, diyet ve spor sonrasında elbiseyi üçüncü kez denedi.

Fermuarı kapanmadı

3 kişinin elbiseyi giydirmek için yardım ettiği elbise, Kardashian'a yeniden olmadı. Elbisenin fermuar kısmı kalçadan geçmedi...

İşte o anlar...

Kim Kardashian Marliyn Monroe'nun elbisesine giremedi VİDEO

