Kim Kardashian, sosyal medyada dalga konusu oldu

Kim Kardashian, sosyal medyada dalga konusu oldu

Son günlerde ikinci bir seks kasedi olduğu iddiasıyla gündemde olan Kim Kardashian, yine Photoshop kurbanı oldu.

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian şu sıralar kendi markasının bikini ve mayo tasarımları hazırlamak için kollarını sıvadı.

İKİNCİ SEKS KASEDİ İDDİASI

Günlerdir tasarımları bir giyip bir çıkartan ve pozlar veren Kim Kardashian'ın ikinci bir seks kasedi olduğu konuşuluyordu. Bu iddiaları yalanlayan Kim Kardashian son pozuyla olay oldu.

BİR BACAK İNCE KALDI

Plajda kıvrımlarını sergilerken bir poz paylaşan Kim Kardashian Instagram hesabında bir pozunu paylaşır paylaşmaz dalga konusu oldu.

Bir bacağının incecik olması gözlerden kaçmayınca Kim fotoğrafı sildi. Ancak yine de takipçilerinin dilinden kurtulamadı.