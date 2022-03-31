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- Kim Kardashian soyunma odasından video paylaştı
Kim Kardashian soyunma odasından video paylaştı
Kim Kardashian, kendi markasının tanıtımını yapmaya devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 31.03.2022 - 12:49
- Güncelleme : 31.03.2022 - 13:13
2022'nin en etkili şirketlerinden biri seçilen Skims'in sahibi Kim Kardashian, yeni tasarımlarını yine kendisi tanıttı.
Yeni tasarımları soyunma odasında giyerken bir paylaşım yapan Kim, yine takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı.
1 MİLYAR DOLAR
Kim Kardashian sahibi olduğu vücut şekillendirme ürünleri markasının değerini iki katına çıkardı. Forbes dergisi, Nisan 2021’de Kardashian’ın servetini 1 milyar dolar olarak açıklamıştı.