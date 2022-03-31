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    Kim Kardashian soyunma odasından video paylaştı

    Kim Kardashian, kendi markasının tanıtımını yapmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 12:49
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 13:13
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    Kim Kardashian soyunma odasından video paylaştı

    2022'nin en etkili şirketlerinden biri seçilen Skims'in sahibi Kim Kardashian, yeni tasarımlarını yine kendisi tanıttı.

    Yeni tasarımları soyunma odasında giyerken bir paylaşım yapan Kim, yine takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı.

    1 MİLYAR DOLAR

    Kim Kardashian sahibi olduğu vücut şekillendirme ürünleri markasının değerini iki katına çıkardı. Forbes dergisi, Nisan 2021’de Kardashian’ın servetini 1 milyar dolar olarak açıklamıştı.

    Kim Kardashian soyunma odasından video paylaştı #1


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