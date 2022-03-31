Kim Kardashian soyunma odasından video paylaştı

Kim Kardashian, kendi markasının tanıtımını yapmaya devam ediyor.

2022'nin en etkili şirketlerinden biri seçilen Skims'in sahibi Kim Kardashian, yeni tasarımlarını yine kendisi tanıttı.

Yeni tasarımları soyunma odasında giyerken bir paylaşım yapan Kim, yine takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı.

1 MİLYAR DOLAR

Kim Kardashian sahibi olduğu vücut şekillendirme ürünleri markasının değerini iki katına çıkardı. Forbes dergisi, Nisan 2021’de Kardashian’ın servetini 1 milyar dolar olarak açıklamıştı.