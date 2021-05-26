Kim Kardashian'ın telefon oyunu: Hedefte, Meghan ve Harry var

Kim Kardashian'ın telefon oyunu: Hedefte, Meghan ve Harry var

Kendisini girişimci olarak adlandıran Kim Kardashian, Meghan Markle ve Prens Harry'nin yer aldığı bir telefon oyunu geliştirdi.

Kim Kardashian, geliştirdiği telefon oyunu ile tepkiye neden oldu. Kraliyet'i hedef alan ve 'Kraliyet Kaçakları' diye aldalandırılan oyun, hayran kitleleri tarafından eleştirildi.

PRENS VE MEGHAN OYUNUN KAHRAMANLARI

Hollywood oyununda, Meghan ve Harry'nin, Kraliçe'nin elinden kaçmaya çalıştığına yönelik anlar yer aldı. Uygulamada oyuncular, Hollywood ünlüsü olmayı hedefliyor ve oyun, Prens Harry'e atıfta bulunuyor.





RÖPORTAJ BİLE AYNI

Oyunda Prenses Bianca adlı karakter, eşi Prens Aston ile birlikte Kraliyet hayatını bırakıyor. İsimler değişmiş olmasına rağmen, karakter özellikleri Meghan ve Harry ile aynı.

İkili daha sonra Oprah Winfrey tarzı bir röportaj veriyor. Meghan ve Harry kısa bir süre önce röportaj vermişti.

Bianca, sunucuya, "Prens Aston benim Kraliyet Ailesi’ne kabul edilmem için tüm gücünü kullanarak elinden geleni yaptı. Ama ne yazık ki aynı şeyi ailesi için söyleyemem. Kraliçe, geleneğin simgesi ama zaman değişiyor, belki de gelenekler geçersiz hale gelmiştir.” diyor.

Kraliçe, çifti, “bencil ve sorumsuz” olarak nitelendiriyor.

"KARAKTERLER TAMAMEN MEGHAN VE HARRY"

Oyunu beş yıldır oynadığını ve son versiyonuna çok şaşırdığını söyleyen Lily Tonner adlı kullanıcı, "İki karakter tamamen Meghan ve Harry’yi, temel alıyor. Oyunda Kraliçe oldukça kaba konuşuyor.” dedi.

İFADELER BİLE AYNI

Bianca, oyuncuya, Kraliyet Ailesi ile ilgili deneyimlerini anlatacağı bir söyleşi yaptırmaya çalışıyor. Bianca aileyi bırakma planlarını açıklıyor. Prens Aston da “Karımın mutluluğundan daha önemli bir şey yok.” diyor.

Oyunun içinde yer alan bu ifadeler, Prens Harry ve Meghan'ın Kraliyet'ten ayrılma sürecine ışık tutuyor. Bu ifadeler bizzat Prens Harry'e ait.

Oyunu geliştiren Glu Mobile şirketinin bir sözcüsü, “Prens Aston ve Prenses Bianca’nın arayışıyla ilgili pek çok değerli geri bildirim aldık." dedi.