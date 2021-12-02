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    Kim Kardashian, tulum taytıyla poz verdi

    Giydiği taytla kıvrımlarını öne çıkaran Kim Kardashian'ın kalçası yine gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 11:30
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 11:43
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    Kim Kardashian, tulum taytıyla poz verdi

    Çocuklarının babası rapçi Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian, komedyen Pete Davidson ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

    Genç aşkıyla çok mutlu olan Kardashian, gündemden düşmüyor. Tulum taytı giyip, üst üste pozlar veren ve kıvrımlarını sergileyen Kim Kardashian'ın kalçası yine gündem oldu.

    DOLGULARA MÜDAHALE ŞART

    Çok sayıda yorum ve beğeni alan Kim'in takipçileri, ünlü yıldızı çok seksi bulsa da kalçalarındaki dolgulara yeni bir müdahalede bulunduğunu düşünüyor.

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    Kim Kardashian, tulum taytıyla poz verdi #2Kim Kardashian, tulum taytıyla poz verdi #3Kim Kardashian, tulum taytıyla poz verdi #4

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