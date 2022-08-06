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    Kim Kardashian ve Pete Davidson ayrıldı

    Geçen yıl sevgili olan ikili, yoğun programları nedeniyle ayrılmaya karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 10:37
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    Kim Kardashian ve Pete Davidson ayrıldı

    Amerikalı magazin yıldızı 41 yaşındaki Kim Kardashian, aşk yaşadığı 28 yaşındaki Pete Davidson ile yollarını ayırdı.

    Geçtiğimiz yılın sonlarında sevgili olan çiftin birlikteliği 9 ay sürdü.

    Bu hafta ayrıldılar

    Konuyla ilgili bir kaynak, People'a yaptığı açıklamada, söz konusu ilişkinin bu hafta bittiğini söyledi.

    Kardashian ve Davidson, aralarındaki yaş farkının 13 olması nedeniyle de dikkatleri üzerlerine çekiyordu.

    İkisinin de programı yoğun

    Aynı kaynak, "Ayrılmalarının bir nedeni de yoğun programlarıydı. İkisi de sürekli seyahat ediyor ve zordu." dedi.

    "Tam bir aile insanıyım"

    Davidson, katıldığı bir talk show programında, "Hayatta en sevdiğim ve henüz başaramadığım şey, çocuk sahibi olmak. Bu benim hayalim. Tam bir aile insanıyım." demişti.

    Kim Kardashian ve Pete Davidson ayrıldı #1


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