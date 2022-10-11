Kim Kardashian yuhalandı

Kim Kardashian yuhalandı

Kim Kardashian, Dallas Cowboys ve Los Angeles Rams maçını çocuklarıyla izledi.

Kim Kardashian, oğlu Saint ile Dallas Cowboys ve Los Angeles Rams maçına gitti.

Maçın devre arasında oğlunun fotoğrafını çekmek için stadyuma inen Kim'in o halleri, taraftarlarından da dikkatini çekti. Siyah topuklularıyla sahaya inen Kardashian, taraftarın tepkisini çekti.

Taraftarı kızdırdı

Ekrana yansıdığını fark edince taraftarlara öpücük atan Kim'i öpücük kurtaramadı. Uzun bir süre yuhalanan Kardashian'a ayrıcalık tanındığı için taraftar öfkelendi.

Kim Kardashian yuhalandı VİDEO

