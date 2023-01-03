Kim Kardashian'dan 2023 paylaşımı

Kanye West ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran reality şov yıldızı ve sosyal medya fenomeni Kim Kardashian'ın yeni yıl pozlarına beğeni yağdı.

Adını 'Ye' olarak değiştiren ve son dönemlerde davranışlarıyla gündemden düşmeyen Kim Kardashian'ın Kanye West ile boşanma davaları, geçtiğimiz haftalarda sonuçlanmıştı.

Mahkeme belgelerinden 42 yaşındaki reality şov yıldızı ve 45 yaşındaki rapçinin, dört çocukların velayetini paylaşacakları öğrenilmişti.

Anlaşmaya göre; Kanye'nin, eski eşine ayda 200 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 800 bin TL) nafaka ödemesi gerektiği ortaya çıkmıştı.

Hem Kardashian hem de West eş desteğinden feragat ettikleri için bu nafakanın sadece çocuklarının giderleri için kullanılacağı da edinilen bilgiler arasında yer alıyor..

2023 paylaşımı

Kardashian, yeni yıla girilmesinin ardından yeni pozlarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Gönderisine sadece "2023" notunu düşen Kardashian'a, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.