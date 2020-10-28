Kim Kardashian’dan 40. yaş pozu

Reality şov yıldızı Kim Kardashian yeni yaşını sosyal medyada paylaştığı pozlarla kutladı.

ABD'de reality şov programıyla büyük üne kavuşan Kim Kardashian'ın doğum günü kutlamaları bitmiyor.

21 Ekim’de 40 yaşına giren Kim, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Karayipler’de tatil yapıyor.

"İŞTE BU 40"

Tatilden fotoğraflar paylaşan Kardashian, yeni yaşını da sosyal medyadan ilk kez kutlamış oldu. Kumsaldan bikinili fotoğraflarına yer veren Kardashian “İşte bu 40” notunu düştü.