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    Kim Kardashian'dan Sevgililer Günü pozu

    Kim Kardashian pastanın kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 15:12
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    Kim Kardashian'dan Sevgililer Günü pozu

    Eski eşi Kanye West'ten ayrılan ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, şu sıralar kendi markasının bikini ve mayo tasarımları için çalışıyor.

    İkinci bir seks kasedi olduğu iddialarını yalanlayan Kim Kardashian, Sevgililer Günü pozuyla dikkatleri çekti.

    TAKİPÇİLERİ ÇOK BEĞENİLDİ

    41 yaşındaki yıldız isim, pembe iç çamaşırıyla kıvrımlı vücudunu sergilerken poz verdi. Instagram'da 284 milyon takipçisi bulunan Kardashian'a, saniyeler içinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

    Kim Kardashian dan Sevgililer Günü pozu #1

    Kim Kardashian dan Sevgililer Günü pozu #2

    Kim Kardashian dan Sevgililer Günü pozu #3


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