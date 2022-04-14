Kim Kardashian'ın ateşli elbisesi

Kız kardeşleriyle yemeğe çıkan Kim Kardashian, günlük tarzıyla ateş gibiydi.

Kanye West ile sekiz yıllık evliliğini geçen aylarda noktalayan Kim Kardashian’dan sevgilisi komedyen Pete Davidson’la yeni bir aşka yelken açtı.

Geçtiğimiz günlerde sevglisiyle aşk karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Kardashian, sevgilisinden kısa süreliğine ayrıldı.

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kardashian, kız kardeşleri Kourtney ve Khloe ile buluştu. Kız kardeşler ünlü bir mekanda öğle yemeği yedi.

"Yanıyor"

Çıkışta görüntülenen Kim Kardashian'ın ateş temalı kombini dikkat çekti. Üstüne alev desenli bir kazak giyen Kardashian, altına kırmızı deri bir etek tercih etti.

Kim'in peluş çerçeveli gözlüğü de gözden kaçmadı. Kardashian için 'Yanıyor' yorumları yapıldı.