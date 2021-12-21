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- Kim Kardashian'ın en büyük korkusu
Kim Kardashian'ın en büyük korkusu
Dünyaca ünlü fenomen Kim Kardashian, önceki gün katıldığı programda herkesi şaşırtan bir açıklamada bulundu.
- Haber Merkezi
- 21.12.2021 - 11:16
- Güncelleme : 21.12.2021 - 12:06
Kim Kardashian, kendisinin en çok korktuğu kişiyi açıkladı. Boşanmakta olduğu eşi Kanye West’in yanı sıra Pete Davidson ile ilişkisiyle gündemde olan Kim Kardashian, Honestly with Bari Weiss podcast'inde özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
NORTH BENİ KORKUTUYOR
Weiss kendisinin gözünü en çok kimin korkuttuğunu sorduğunda Kardashian "Siyasetçiler diyecektim ama korkutmuyorlar. Belki sadece kızım North" cevabı verdi. Reality şov yıldızı, "North West, Kanye West'in kızı. Onun ikizi" dedi.
4 ÇOCUĞU VAR
North West, Kardashian'ın en büyük çocuğu. Kardashian'ın West'ten üç çocuğu daha var: 6 yaşındaki Saint, 3 yaşındaki Chicago ve 2 yaşındaki Psalm.