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    Kim Kardashian'ın en büyük korkusu

    Dünyaca ünlü fenomen Kim Kardashian, önceki gün katıldığı programda herkesi şaşırtan bir açıklamada bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 12:06
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    Kim Kardashian'ın en büyük korkusu

    Kim Kardashian, kendisinin en çok korktuğu kişiyi açıkladı. Boşanmakta olduğu eşi Kanye West’in yanı sıra Pete Davidson ile ilişkisiyle gündemde olan Kim Kardashian, Honestly with Bari Weiss podcast'inde özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

    NORTH BENİ KORKUTUYOR

    Weiss kendisinin gözünü en çok kimin korkuttuğunu sorduğunda Kardashian "Siyasetçiler diyecektim ama korkutmuyorlar. Belki sadece kızım North" cevabı verdi. Reality şov yıldızı, "North West, Kanye West'in kızı. Onun ikizi" dedi.

    4 ÇOCUĞU VAR

    North West, Kardashian'ın en büyük çocuğu. Kardashian'ın West'ten üç çocuğu daha var: 6 yaşındaki Saint, 3 yaşındaki Chicago ve 2 yaşındaki Psalm.

    Kim Kardashian ın en büyük korkusu #1

    Kim Kardashian ın en büyük korkusu #2

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