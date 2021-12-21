Kim Kardashian'ın en büyük korkusu

Kim Kardashian'ın en büyük korkusu

Dünyaca ünlü fenomen Kim Kardashian, önceki gün katıldığı programda herkesi şaşırtan bir açıklamada bulundu.

Kim Kardashian, kendisinin en çok korktuğu kişiyi açıkladı. Boşanmakta olduğu eşi Kanye West’in yanı sıra Pete Davidson ile ilişkisiyle gündemde olan Kim Kardashian, Honestly with Bari Weiss podcast'inde özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

NORTH BENİ KORKUTUYOR

Weiss kendisinin gözünü en çok kimin korkuttuğunu sorduğunda Kardashian "Siyasetçiler diyecektim ama korkutmuyorlar. Belki sadece kızım North" cevabı verdi. Reality şov yıldızı, "North West, Kanye West'in kızı. Onun ikizi" dedi.

4 ÇOCUĞU VAR

North West, Kardashian'ın en büyük çocuğu. Kardashian'ın West'ten üç çocuğu daha var: 6 yaşındaki Saint, 3 yaşındaki Chicago ve 2 yaşındaki Psalm.