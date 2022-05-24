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    Kim Kardashian'ın kalçası yine tartışma yarattı

    Sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaşan Kim Kardashian, arkasını dönünce olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 12:15
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    Kim Kardashian'ın kalçası yine tartışma yarattı

    Kendi iç çamaşırı markası için yeni paylaşımlar yapan dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian yine tartışma yarattı.

    Kardashian, pembe tarzıyla dikkat çekti. Pembe tanga detaylı çıtçıtlı body ve yine aynı tonda ince taytıyla pozlar veren Kim kardashian, kıvrımlarını sergiledi. Kim Kardashian'ın arkasını döndüğü pozlar ise sosyal medyada gündem oldu.

    Görenler inanamadı

    Kim'in kalçalarını gören takipçileri gözlerine inanamadı. Kardashian'ın pozunu görenler, "Bu gerçek olamaz" yorumunda bulundu.

    Kim Kardashian ın kalçası yine tartışma yarattı #1

    Kim Kardashian ın kalçası yine tartışma yarattı #2

    Kim Kardashian ın kalçası yine tartışma yarattı #3

    Kim Kardashian ın kalçası yine tartışma yarattı #4


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